Депутаты отреагировали на жалобы о сбоях в работе автобусов в Саратове и Энгельсе

Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях обратится в министерство транспорта региона с предложением пересмотреть интервалы движения и скорректировать работу перевозчиков на межмуниципальных маршрутах Саратов-Энгельс.

Об этом он сообщил по итогам мониторинга, который провели областные депутаты.

«На фоне постоянно повышающихся тарифов мы сталкиваемся с несоблюдением графиков движения, отсутствием отопления в салонах, переполненными автобусами, а также изношенностью подвижного состава. На межмуниципальных маршрутах Саратов-Энгельс утром интервал движения составлял 15-17 минут, а вечером автобус приходилось ждать от 8 до 30 минут. Это говорит о недостаточном количестве транспорта в часы пик. Направлю депутатский запрос в минтранс области с просьбой пересмотреть интервал движения межмуниципальных маршрутов. Учитывая текущие морозы и прогнозируемое понижение температуры, заставлять людей мерзнуть на остановках недопустимо», – отметил Полулях.

В свою очередь депутат Ирина Колесникова обратила внимание на ненадлежащую, по мнению жителей, работу маршрута № 53, соединяющего Ленинский и Заводской районы Саратова. Маршрут востребован, однако автобусы ходят нерегулярно и непредсказуемо, особенно вечером. По словам горожан, в будни после 20.00 из центра города в Ленинский или Заводской район зачастую сложно уехать.

«Люди мерзнут на остановках до получаса. В результате в автобусах давка, невозможно дышать. Считаю такую ситуацию недопустимой», — сказала депутат.

Как подчеркнула Колесникова, городским службам необходимо принять меры и наладить работу на маршруте.