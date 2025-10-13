Вечером под Саратовом легковушка залетела под прицеп трактора

В Татищевском районе Саратовской области 12 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Согласно информации регионального управления Госавтоинспекции, в 22:00 в поселке Октябрьский Городок произошло столкновение трактора ХТЗ-150 с прицепом ПТС-9 под управлением 55-летнего мужчины и автомобиля «Лада Гранта», которым управлял 21-летний водитель.

По данным с места происшествия, легковой автомобиль въехал в прицеп трактора. В результате аварии водитель «Лады» с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева