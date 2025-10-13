В СВО геройски погиб боец из Питерского района Ахмашев Телеген

От

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Питерского района Телеген Ахмашев.

Данную информацию подтвердили в местной администрации.

Церемония прощания с героем пройдет 13 октября в селе Агафоновка по адресу: улица Решетникова, дом 102.

Глава района Дмитрий Живайкин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что семье будет оказана необходимая поддержка.

СВО продолжается с февраля 2022 года. Общее число погибших военных со стороны ВС РФ засекречено.

Ольга Сергеева