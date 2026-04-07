Вечером под Саратовом водитель молоковоза погиб в столкновении с МАЗом

В Саратовской области за вечер произошло два смертельных ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в 20:40 в Новобурасском районе у деревни Александровка столкнулись грузовик МАЗ и молоковоз. Водитель молоковоза, 54-летний мужчина, погиб.

Вторая авария произошла в 21:10 в Энгельсском районе на СКАД у поселка Взлетный. «Лада Гранта» и Renault столкнулись лоб в лоб. 27-летняя пассажирка «Лады» погибла. Водитель и ещё один пассажир отечественной легковушки, а также 63-летняя женщина из иномарки госпитализированы.

Кто нарушил правила в обоих случаях, пока не установлено.

Ольга Сергеева