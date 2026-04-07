«Русснефть» учредила в Саратове четыре нефтегазовые компании

ПАО «Русснефть» зарегистрировало в регионе сразу четыре новые дочерние структуры.

Такие данные следуют из выписок ЕГРЮЛ. Речь идёт о компаниях «Алексеевское», «Осиновское», «Родионовское» и «Генеральское». Все они появились в конце марта 2026 года и на 100 процентов принадлежат головной организации.

Основным видом деятельности новых юрлиц указана добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. Таким образом, компания усиливает своё присутствие в регионе через отдельные проектные структуры, каждая из которых, вероятно, будет отвечать за разработку конкретных участков или активов.

Руководителем всех четырёх компаний назначен Игорь Тавлуй. Он фигурирует в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган в каждой из новых структур с момента их создания. Ранее Тавлуй возглавлял «ЦЕНТРГЕКО Холдинг» (ООО «ЦГК Холдинг») — независимую частную нефтегазовую компанию. Согласно данным из открытых источников, под его руководством также находится ООО «Смоленское» — саратовское юрлицо, зарегистрированное в мае 2025 года с аналогичным профилем деятельности . Его назначение может указывать на ставку «Русснефти» на управленца с опытом работы в сегменте добычи и развитии отдельных нефтегазовых проектов.

Новые компании зарегистрированы в Саратове и уже имеют статус действующих юридических лиц. Другие детали их операционной деятельности, включая параметры лицензий или объёмы будущей добычи, в открытых данных пока не раскрываются.

Ольга Сергеева