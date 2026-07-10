Вечером в Энгельсе «Лада» сбила молодого человека

В Саратове и Энгельсе за вечер сбили двух пешеходов: оба госпитализированы.

Вечером 9 июля в Саратовской области произошли два ДТП с участием пешеходов. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, первая авария случилась в 17:45 в Саратове — напротив дома № 3 в 10-м Загородном проезде водитель ВАЗ-2114 (мужчина 1988 года рождения) сбил 71-летнюю женщину.

Второй инцидент произошёл в 22:40 в Энгельсе: у дома № 4 в 1-м квартале 20-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 21-летнего пешехода.

Оба пострадавших получили травмы и были доставлены в больницы. Обстоятельства аварий устанавливаются инспекторами.

Ольга Сергеева