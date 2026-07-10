В Саратове временно отменили строительство общежития консерватории за 923 млн рублей

ФАС отменила строительство общежития для консерватории в Саратове почти на миллиард рублей.

Причиной стали нарушения при заключении договора с единственным поставщиком — ООО «ППС «Лесстр».

Как установили антимонопольщики, заказчик объединил в одном лоте строительные работы и оборудование, не использовал обязательный каталог товаров и не ввёл ограничения на импортную продукцию. Это существенно сузило круг потенциальных участников и нарушило конкурентные процедуры.

Материалы уже переданы для возбуждения административного дела. Вопрос о строительстве общежития для консерватории остаётся открытым.

Ольга Сергеева