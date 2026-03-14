Вечная память: Балаково скорбит по Федорову Леониду, погибшему в спецоперации

Стала известна дата прощания с погибшим в СВО балаковцем Леонидом Федоровым.

Администрация Балаковского района сообщила о гибели в зоне специальной военной операции местного жителя Леонида Юрьевича Федорова.

Уроженец Балакова родился 2 мая 1991 года. При выполнении боевых задач он погиб еще 21 декабря 2025 года. Глава района Сергей Барулин выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Прощание с Леонидом Федоровым состоится завтра, 16 марта. Траурная церемония пройдет с 10:00 до 11:00 в храме Иоанна Богослова.

Ольга Сергеева