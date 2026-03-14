Саратовцев уведомили о перерасчете за холодную воду на 13 млн рублей

Жителям Саратова вернули почти 13 миллионов рублей за отключения воды.

Прокуратура Саратовской области добилась перерасчета платы за холодное водоснабжение для жителей областного центра. Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идет о суммах, начисленных в 2025 году.

В ходе проверки выяснилось, что муниципальное предприятие «Саратовводоканал» проводило ремонтные работы на сетях, связанные с устранением аварий. На время ремонта водоснабжение отключалось. Однако, если продолжительность отключений превышала установленные законом нормативы, ресурсоснабжающая организация обязана сделать перерасчет и уменьшить сумму в квитанциях. Этого сделано не было.

Прокуроры внесли представление в адрес руководства «Саратовводоканала» с требованием устранить нарушения. После вмешательства надзорного органа предприятие провело перерасчет на общую сумму 12,8 миллиона рублей. Права граждан на справедливую оплату коммунальных услуг восстановлены.

Ольга Сергеева