Вечная память: из зоны СВО не вернулся живым еще один боец из Балаково

В зоне СВО погиб житель Балакова Александр Кобыляцкий.

52-летний Александр Кобыляцкий, уроженец Энгельса, погиб 22 января 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Балаковский муниципалитет выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Церемония прощания с бойцом пройдёт 19 декабря с 13:00 до 14:00 в Свято-Троицком соборе Балакова.

Напомним, СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева