ПривЖД перечислила в бюджет Саратовской области более 2,4 млрд рублей за 11 месяцев 2025 года

В январе-ноябре 2025 года Приволжская магистраль перечислила в бюджет Саратовской области более 2,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев в ходе рабочей встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным в здании регионального правительства.

Руководители подвели итоги работы Приволжской магистрали на территории Саратовской области в 2025 году, а также обсудили планы на перспективу. В частности, была озвучена статистика в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также актуальная информация о ходе реализации в регионе инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в регионе.

– В 2025 году в рамках инвестиционной программы на развитие железнодорожной инфраструктуры и техники в Саратовской области направлено свыше 16,4 млрд рублей, – сообщил Сергей Альмеев. – В числе наших приоритетных проектов – строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги и реконструкция вокзала Саратов-1.

Также на мероприятии оценили реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2025 году более 42 тыс. человек стали участниками различных туристских проектов железнодорожников, организуемых как в границах Саратовской области, так и за её пределами. В частности, состоялись поездки из Саратова в Волгоград, Казань, Йошкар-Олу, Свияжск, Иннополис, Нижний Новгород и Тулу.

В 2026 году работа по данным направлениям будет продолжена.