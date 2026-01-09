Вечная память: на фронтах СВО трагически погибли жители Саратовской области

В Саратовской области сообщили о гибели ещё 13-ти военнослужащих.

Новобурасский район известил о гибели 43-летнего Вячеслава Малова, ушедшего на фронт по контракту.

Вольский район проинформировал о похоронах гвардии рядового Ивана Маленкова (село Тепловка) и младшего сержанта Валерия Толмачова (город Вольск).

Пугачёвский район объявил о прощании с Иваном Бабушкиным, а Балаковский район — о гибели Ивана Яковенко (1989 г.р., погиб 30 ноября 2024 года).

Энгельсский район опубликовал список из восьми погибших военнослужащих: Юрия Вагина, Юрия Труфанова, Сергея Плохушко, Элхона Мустафаева, Алексея Пономарева, Виктора Потапова, Станислава Волкова и Дмитрия Грачевского.

Главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.

Ольга Сергеева