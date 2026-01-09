Мария Усова: Воплотила в жизнь новогодние мечты сестер из многодетной семьи

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» воплотила в жизнь мечты сестер из многодетной семьи.

На Рождество, 7 января, встретилась с многодетной мамой Юлией Алексеевой из села Симоновка Калининского района и её четырьмя дочками: 10-летней Полиной, 8-летней Алёной, 5-летней Миланой и самой маленькой 3-летней Кариной.

Папа малышки – Александр, заключил контракт с министерством обороны РФ и сегодня защищает нашу страну в зоне СВО.

Девчонки получили новогодние подарки о которых просили у Деда Мороза Елки Желаний!

Люблю эту акцию и участвую в ней каждый год. На мой взгляд, важно поддерживать у детей, да и у взрослых, веру в чудо, добро и перемены к лучшему!