Вечная память: в СВО погибли еще несколько жителей Саратовской области

Сообщается о новых жертвах среди жителей Саратовской области, участвующих в специальной военной операции.

Трагически скончались на фронте Максим Видонов (из Петровского района), ефрейтор Анатолий Гурьев (из Лысогорского района), Василий Алексеев (из Федоровского района), Виталий Осипов (из Шихан) и Сергей Клюев (из Вольского района).

Ранее уже власти уже опубликовали некрологи о гибели на СВО Александра Комарова, Ярослава Быкова и Леонида Дунаева, выходцев из Саратова.

Главы муниципальных образований и губернатор выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших героев.

Ольга Сергеева