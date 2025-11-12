Вечная память: в СВО погибли еще несколько жителей Саратовской области

Сообщается о новых жертвах среди жителей Саратовской области, участвующих в специальной военной операции.
Трагически скончались на фронте Максим Видонов (из Петровского района), ефрейтор Анатолий Гурьев (из Лысогорского района), Василий Алексеев (из Федоровского района), Виталий Осипов (из Шихан) и Сергей Клюев (из Вольского района).
Ранее уже власти уже опубликовали некрологи о гибели на СВО Александра Комарова, Ярослава Быкова и Леонида Дунаева, выходцев из Саратова.
Главы муниципальных образований и губернатор выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших героев.
Ольга Сергеева