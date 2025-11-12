Саратовская область укрепит деловое сотрудничество с Казахстаном

Делегация Саратовской области во главе с вице-губернатором Алексеем Никитиным работает на XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уральске.

Основная тема мероприятия — укрепление партнёрства в области цифровизации, транспортной инфраструктуры, логистики и промышленности.

В программе форума — подписание соглашений между правительством Саратовской области и Акиматом Западно-Казахстанской области, а также между муниципальными районами двух регионов и образовательными учреждениями.

По словам министра экономического развития области Андрея Разборова, Казахстан сохраняет статус одного из ключевых торговых партнёров региона. За январь–июнь 2025 года взаимный товарооборот вырос на 38,5%, а объём экспортных поставок увеличился почти на 47%. На сегодня в регионе действуют 26 совместных российско-казахстанских предприятий.

