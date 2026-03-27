Весной в Саратове ищут председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда

Объявлен конкурс на пост главы Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила о поиске 19 председателей для судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В их числе — вакансия руководителя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Заявления от претендентов принимаются до 27 апреля включительно.

С января 2024 по октябрь 2025 года эту должность занимал Фёдор Тимаев, после чего он ушел в отставку. В настоящее время обязанности председателя временно исполняет Светлана Веряскина.

Ольга Сергеева