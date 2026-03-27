Саратовцев предупредили о крупных штрафах за сорванные тюльпаны и фиалки

Саратовцам грозят штрафы за краснокнижные растения.

В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области предупредили жителей региона об административной ответственности за уничтожение редких видов растений. Штраф для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

В региональную Красную книгу внесены многие первоцветы, которые особенно уязвимы в весенний период. Под запретом — сбор гусиного лука краснеющего, фиалки донской, адониса весеннего, прострела лугового. Особую ценность представляют тюльпаны Геснера, которые в Саратовской области образуют целые цветущие поля.

Полный перечень охраняемых растений можно найти на официальном сайте министерства.

Ольга Сергеева