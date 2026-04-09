Ветеран СВО подчеркнул приоритет защиты населения в Саратовской области

Депутат Саратовской областной Думы, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Наши герои» Дмитрий Лыгин поблагодарил военнослужащих, обеспечивающих защиту жителей региона.

«Каждый день, каждое боевое дежурство — это бдительность, выдержка и высочайшее мастерство. Именно силы ПВО первыми встречают любую угрозу. Спасибо ребятам за секунды на принятие решений, за надежный щит над нашей областью», — сказал Лыгин, входящий во фракцию «Единая Россия».

Ранее 8 апреля во время отчета перед региональным парламентом губернатор Роман Бусаргин выразил благодарность военнослужащим в рядах ПВО, которые круглосуточно стоят на дежурстве. Кроме того, говоря о локальных ограничениях мобильного интернета, он подчеркнул: нет ничего важнее человеческой жизни и безопасности, для обеспечения которых принимаются данные меры. Безоговорочную поддержку такой позиции выразил Дмитрий Лыгин.

Он также отметил слаженность оперативных служб при угрозе БПЛА. «На особом контроле регионального правительства работа по модернизации системы экстренного оповещения граждан, это факт», – заключил депутат.

В свою очередь председатель комитета Думы по информационной политике Роман Чуйченко добавил, что даже в период ограничений мобильного интернета остаются доступными так называемые «белые списки».

«В настоящее время идет процесс минимизации влияния ограничений на жизнь граждан, в том числе за счет расширения белых списков приложений, которые остаются доступными», — сказал Чуйченко.