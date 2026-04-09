Герой России Янклович отметил важность «надежного тыла» для саратовских бойцов

Депутаты Саратовской областной Думы положительно оценили выстраиваемую в Саратовской области систему помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также патриотического воспитания молодежи.

Данные темы выделил губернатор Роман Бусаргин в своем отчете перед региональным заксобранием.

Герой России, депутат Александр Янклович, сам имеющий опыт участия в боевых действиях, подчеркнул важность надежного тыла для военнослужащих.

«Знаю, как важно воину на передовой знать, что его близкие защищены, а дома ждёт надёжный тыл. Сегодня депутаты фракции «Единая Россия» вместе с исполнительной властью работают над расширением законодательной базы: это региональные выплаты, льготы по ЖКХ, предоставление земельных участков, льготы при обучении», – заявил Янклович.

Особое внимание он уделил вопросам адаптации ветеранов к мирной жизни.

«Для этого в регионе создается система специализированных центров реабилитации для участников и ветеранов СВО. Как сказал Роман Бусаргин, такие центры появятся еще в Энгельсском, Хвалынском, Вольском и Пугачевском районах, что позволит охватить услугами больше ветеранов», – подчеркнул депутат.

Депутат Игорь Иванов акцентировал внимание на значении патриотического воспитания для формирования гражданской ответственности у молодежи.

«Открытие на базе обновленного лагеря «Родничок» центра допризывной подготовки дает возможность ребятам не только познакомиться с военным делом, но и улучшить физическую подготовку, научиться работать в команде и проявлять лидерские качества. Создаются условия для того, чтобы подрастающее поколение осознавало свою ответственность за будущее Саратовской области и нашей страны», – сказал Иванов.