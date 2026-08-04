Саратовских ветеранов СВО познакомили с механизмами работы Платформы обратной связи

В рамках региональной программы «Наши герои» состоялась встреча участников СВО с замминистра цифрового развития области Андреем Добудько.

Главной темой стала цифровизация госуправления и переход ведомств на отечественное ПО.

Особый интерес у ветеранов вызвала Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Добудько наглядно разобрал путь запроса от отправки до получения ответа, подчеркнув, что за кажущейся простотой стоит сложная межведомственная система. С момента запуска в 2020 году платформа обработала уже более 400 тысяч сообщений жителей.

Ветераны высоко оценили сервис, поделившись личным опытом. Программа «Наши герои», инициированная губернатором Романом Бусаргиным, помогает бойцам СВО адаптироваться в гражданской жизни и выбрать новый профессиональный путь.

Ольга Сергеева