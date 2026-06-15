Ветеринары Саратова завершили весеннюю мульти-вакцинацию животных

Весенняя кампания по борьбе с инфекциями среди животных успешно завершилась в Саратовской области.

Ветеринары сделали упор на профилактику сибирской язвы, ящура, туберкулеза и бешенства.

Они вакцинировали более 1,3 млн животных и исследовали почти 577 тысяч проб крови. Благодаря этому удалось предотвратить вспышки заболеваний и сохранить эпизоотическое благополучие.

«Айболиты» напоминают, что своевременная профилактика — залог пищевой безопасности и здоровья населения.

Сейчас специалисты готовятся к летнему сезону: будут контролировать перемещение скота и отслеживать опасные инфекции.

Ольга Сергеева