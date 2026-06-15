Педагоги объяснили необходимость запрета розничной продажи вейпов в Саратовской области

В Саратовской областной Думе продолжают работу над законопроектом «Об установлении на территории Саратовской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Положения документа синхронизируют с принятым на прошлой неделе Госдумой федеральным законом, предоставившим регионам право в порядке эксперимента вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Для ограничений установлен пятилетний срок — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат ее применить.

Говоря о необходимости запрета, председатель комитета областной Думы по образованию и культуре Юлия Литневская подчеркнула, что яркая упаковка, химический вкус, а также доступность вейпов привлекают молодежь. При этом молодые люди могут не знать или не осознавать в полной мере потенциальный вред таких устройств и смесей.

«В зоне риска те, за кем наше с вами будущее. Это не просто угроза здоровью, в том числе с точки зрения репродуктологии, но и серьезная опасность для страны с точки зрения демографии в целом, – считает Литневская. – Саратовская областная Дума последовательно ведет работу, связанную с вопросами охраны здоровья граждан. Новый законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции – это реализация предоставленных нам полномочий по защите здоровья саратовцев».

Запретить в Саратовской области торговлю вейпами призвала и депутат, учитель Любовь Борисова: «Мы стремимся к созданию здоровой, безопасной и продуктивной среды для обучения и развития. Вейпы отвлекают детей, снижают их концентрацию и мотивацию. Запрет их продажи – шаг к формированию поколения, которое будет жить полной, здоровой и осознанной жизнью».

Директор Вольского технологического колледжа Светлана Медведева добавила, что ограничительные меры позволят оградить людей от опасной зависимости.

Напомним, проект областного закона о запрете розничной торговли вейпами внесла группа депутатов во главе со спикером Думы Алексеем Антоновым.