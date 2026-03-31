Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев прокомментировал информацию о ночном ДТП

Заместитель главы региона выступил с официальным разъяснением после появления сообщений в СМИ о дорожно-транспортном происшествии с его участием.

Как заявил Михаил Исаев интернет-изданию «Новости Саратова», инцидент действительно имел место минувшей ночью. Возвращаясь домой, он не справился с управлением автомобиля, полностью признав свою вину в случившемся.

Чиновник подчеркнул, что в полном объёме прошёл все предусмотренные законом процедуры, включая медицинское освидетельствование.

Вице-губернатор опроверг информацию о тяжёлых последствиях аварии, отметив, что госпитализация в реанимационное отделение не потребовалась, а его здоровью ничего серьёзно не угрожает. Уже сегодня утром, 31 марта, он приступил к работе в обычном режиме.

— График остаётся плотным, впереди множество рабочих встреч и совещаний, — сообщил Михаил Исаев, выразив признательность коллегам, которые выразили обеспокоенность в связи с происшествием.

Напомним, о назначении Михаила Исаева на пост заместителя главы региона Роман Бусаргин объявил 24 февраля текущего года. Новое назначение стало очередным этапом в послужном списке политика, который уже неоднократно занимал ключевые посты в области.

В биографии Исаева — два периода руководства Саратовом: с 2017 по 2022 год, а затем вновь в 2025–2026 годах. В промежутке, с 2022 по 2025 год, он успел поработать председателем Саратовской областной думы и возглавить Энгельсский район.

В новой должности вице-губернатора Исаев курирует сразу несколько значимых направлений. В его ведении находятся силовой блок, вопросы внутренней политики, включая организацию и проведение выборов, а также взаимодействие со средствами массовой информации.

