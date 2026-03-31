В Саратове отремонтируют 56 километров дорог

В 2026 году в Саратове планируется отремонтировать почти 56 км дорожного полотна.

Об этом стало известно на заседании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы.

Председатель комиссии Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») перечислил проблемные участки дорожной сети. Многие из них включены в планы ремонта.

Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Андрей Бондарев, в настоящее время на основных магистралях областного центра в круглосуточном режиме ведется ямочный ремонт. Основные дефекты планируется устранить до 20 апреля.

В целом в 2026 году за счет всех источников финансирования планируется привести в нормативное состояние 69 участков дорог общей протяженностью почти 56 км. Работы охватят Усть-Курдюмскую, Астраханскую, Большую Затонскую и другие улицы. Еще 43 участка хотят отремонтировать в Гагаринском районе.

Депутаты Дмитрий Полулях (фракция «Единая Россия»), Станислав Денисенко (фракция «ЛДПР») и Артем Чеботарев подчеркнули необходимость синхронизации дорожных работ с графиками ресурсоснабжающих организаций. Это позволит избежать ситуаций, когда новый асфальт вскрывается для ремонта подземных коммуникаций.

Также на заседании был поднят вопрос чистоты городских улиц. Депутат Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») указала на проблему недобросовестных застройщиков, чья техника вывозит грязь со строительных площадок на городские магистрали. Такая проблема, в частности, наблюдается в Заводском районе. Председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов пояснил, что за отсутствие пунктов мойки колес предусмотрена административная ответственность: в текущем сезоне уже возбуждено порядка 10 дел, а «десятки правонарушений» удалось пресечь на стадии профилактики.

Подводя итоги, председатель профильной комиссии облдумы Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что согласование дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями должен быть приоритетным и осуществляться в первую очередь. Кроме того, депутат призвал усилить контроль за качеством работ на всех уровнях.