Вице-премьер Марат Хуснуллин передал Саратовской области «Золотой каток»

Саратовская область удостоена высшей награды «Золотой каток» за успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Церемония награждения состоялась на международном форуме «Транспорт России» в Москве, где награду от вице-премьера Марата Хуснуллина получил зампред правительства региона Александр Стрелюхин.

Ключевые достижения региона в этой сфере:

В 2025 году на дорожные работы направлено 16 млрд рублей

За счет федерального финансирования отремонтировано 167 км трасс

Заложены работы на 118 км в рамках двухлетних контрактов

Отмечается, что Саратовская область получает эту награду в третий раз. Среди других регионов-лауреатов — Белгородская, Липецкая, Пензенская области, Адыгея и Чечня.

Ольга Сергеева