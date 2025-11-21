Вице-премьер Марат Хуснуллин передал Саратовской области «Золотой каток»

Саратовская область удостоена высшей награды «Золотой каток» за успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Церемония награждения состоялась на международном форуме «Транспорт России» в Москве, где награду от вице-премьера Марата Хуснуллина получил зампред правительства региона Александр Стрелюхин.
Ключевые достижения региона в этой сфере:
В 2025 году на дорожные работы направлено 16 млрд рублей
За счет федерального финансирования отремонтировано 167 км трасс
Заложены работы на 118 км в рамках двухлетних контрактов
Отмечается, что Саратовская область получает эту награду в третий раз. Среди других регионов-лауреатов — Белгородская, Липецкая, Пензенская области, Адыгея и Чечня.
Ольга Сергеева