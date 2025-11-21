Бисерный Саратов восхитил горожан после вязаного

Саратов засверкал в бисерном воплощении от нейросети.
Горожане снова удивили креативным взглядом на Саратов, на этот раз представив его в бисерном виде. Нейросеть превратила известные места города в сверкающие арт-объекты.
В одном видео собраны храм иконы «Утоли моя печали», пешеходная зона с золотыми деревьями, обновленный Ботанический сад, трамвай, мост через Волгу и набережная. Второй ролик показал аэропорт «Гагарин», проспект Столыпина и консерваторию.
«Саратов из бисера тоже прекрасен», — оценили пользователи, оставляя восторженные комментарии и эмодзи.
Напомним, ранее Саратов представили в вязаном формате.
Ольга Сергеева