Бисерный Саратов восхитил горожан после вязаного

Саратов засверкал в бисерном воплощении от нейросети.

Горожане снова удивили креативным взглядом на Саратов, на этот раз представив его в бисерном виде. Нейросеть превратила известные места города в сверкающие арт-объекты.

В одном видео собраны храм иконы «Утоли моя печали», пешеходная зона с золотыми деревьями, обновленный Ботанический сад, трамвай, мост через Волгу и набережная. Второй ролик показал аэропорт «Гагарин», проспект Столыпина и консерваторию.

«Саратов из бисера тоже прекрасен», — оценили пользователи, оставляя восторженные комментарии и эмодзи.

Напомним, ранее Саратов представили в вязаном формате.

Ольга Сергеева