В Саратове виновник гибели 5-ти летней девочки в результате ДТП получил ужесточенное наказание

Виновник гибели пятилетней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия получил более строгое наказание.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области сегодня, суд пересмотрел и ужесточил первоначальный приговор в отношении 34-летнего водителя, признанного виновным в смерти ребенка.

Инцидент произошел 16 июля 2025 года в Балаково. Вечером того дня, управляя автомобилем Ford Fusion во дворе жилого дома на улице Титова, мужчина, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пятилетнюю девочку. После того, как свидетели закричали, водитель продолжил движение вперед, повторно переехав пострадавшую. Лишь после этого он остановил транспортное средство. Девочка была срочно доставлена в медицинское учреждение, где, к сожалению, скончалась.

Ранее, в октябре, Балаковский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть). Изначально ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запрет на управление транспортными средствами на протяжении 2,5 лет после освобождения. Кроме того, суд обязал его выплатить семье погибшей компенсацию в размере 4 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

Не согласившись с решением, адвокаты осужденного подали апелляцию, утверждая о невиновности своего подзащитного. Сам водитель также не признал себя виновным. В свою очередь, прокуратура также подала жалобу, настаивая на необходимости ужесточения наказания.

Рассмотрев доводы сторон, Саратовский областной суд принял решение увеличить срок лишения свободы в колонии-поселении до четырех лет. Остальные пункты приговора остались без изменений.

Дуся Иванова