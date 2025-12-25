Роман Бусаргин высказался о заседании Госсовета

Заседание Государственного Совета с участием президента Владимира Путина было посвящено кадрам в экономике.

Как подчеркнул глава государства, это ключевое направление в вопросе обеспечения технологического лидерства России, устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета.

О заседании Госсовета высказался в своем ТГ-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

— Президент акцентировал внимание на технологической трансформации и прорыве, который уже затронул подавляющее число отраслей и связан с внедрением искусственного интеллекта. Все это приводит к необходимости изменить парадигму подготовки кадров. И такая задача в первую очередь стоит перед региональной властью.

Владимир Владимирович подчеркнул, что параллельно необходимо в приоритетном порядке повышать качество подготовки в системе профессионального образования. Добиваться, что востребованность выпускников колледжей, техникумов и вузов постоянно росла.

Переформатирование образовательных учреждений в Саратовской области в сторону актуализации направлений подготовки уже началось. Анализ проводится ежегодно. Его главная цель — связать подготовку кадров с реальными потребностями региональной экономики. Только в текущем году были открыты такие специальности, как «Наладчик литейного и кузнечного оборудования», «Технология аналитического контроля химических соединений» и ряд других. Более того, на новый уровень вышло взаимодействие колледжей и техникумов с предприятиями области. Компании открывают на базе учреждений набор на востребованные именно у них направления, обеспечивая выпускников работой еще до окончания обучения. Такие гарантии имеют исключительную важность для будущих молодых специалистов.

На Государственном Совете также была обозначена важность работы по снижению безработицы. На сегодняшний день она находится в России на исторически низком уровне. Саратовская область не исключение. Показатель уже длительное время сохраняется на отметке 0,3%. Напротив, в регионе наблюдается дефицит кадров — в службе занятости зарегистрировано почти 20 тысяч вакансий. И решение вопроса в этой плоскости, связанной с необходимостью обеспечения специалистами наших предприятий, также одна из приоритетных задач. Чтобы преодолеть этот дисбаланс на рынке труда, необходимо уделять особое внимание профориентации и трудоустройству молодежи, в том числе с учетом активно развивающихся технологий. Перед региональным министерством образования, исходя из обозначенных ориентиров, поставлена задача разработать подробный план по обеспечению специалистами всех отраслей, в том числе социальной сферы.

Подготовила Ольга Сергеева