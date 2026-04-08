Владимир Островский: «Роман Бусаргин уделяет повышенное внимание насущным вопросам Саратова»

Исполняющий полномочия председателя Саратовской городской Думы Владимир Островский прокомментировал отчет главы региона, представленный сегодня на заседании регионального парламента.

— Областная власть во главе с Романом Бусаргиным уделяет повышенное внимание насущным вопросам жизнедеятельности Саратова. Особенно показательны решения о выделении городу дополнительных средств на ремонт дорог, озеленение городских территорий, ремонт сетей водоканала, обновление автобусного парка общественного транспорта и перевод на систему брутто-контрактов наиболее востребованных маршрутов. Эти меры становятся исходной точкой системных изменений в нашем городе.

Полностью поддерживаем с коллегами по городской Думе эти решения и готовы к продолжению совместной работы на благо жителей областного центра, — отметил Островский.