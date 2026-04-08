Александр Казаков: Саратовская область показывает устойчивое развитие

Александр Казаков, заведующий кафедрой политических наук Саратовского государственного университета, прокомментировал отчет губернатора в заксобрании.

— Выступление главы региона Романа Бусаргина с отчётом в областной Думе наглядно демонстрирует, что регион уверенно движется по тому вектору развития, который задан нашим президентом Владимиром Путиным. В условиях, когда национальные приоритеты чётко обозначены главой государства, задача региональной власти, помимо участия в федеральных проектах, заключается в наполнении их конкретным содержанием на своём уровне.

Заметно, что Саратовская область действительно показывает устойчивое движение по линии этих приоритетов. Помимо реализации крупных национальных проектов, депутатских проектов Вячеслава Володина, губернатор принял большое количество сугубо собственных, региональных решений. Это демонстрирует зрелость управленческой команды, которая подключается к решению имеющихся вопросов не только, отталкиваясь от федеральной поддержки, но и за счёт областного бюджета.

Сегодня среди национальных приоритетов – поддержка семьи, материнства и детства. В Саратовской области для этого сделано многое: введены новые выплаты для молодых мам, для женщин, родивших двойню и тройню, для беременных студенток – пожалуй, это те категории, которые нуждаются в поддержке в первую очередь. Немаловажно и то, что Роман Викторович сегодня озвучил: имеющиеся меры регулярно пересматриваются, более того, планируется их дальнейшее расширение. И это абсолютно правильно – система должна быть гибкой и реагировать под потребности людей, охватывая как можно больше категорий граждан. Заметно, что в регионе сегодня не только следуют принципам президента, но и реально встраивают их во внутреннюю политику. Безусловно, это заслуживает самой высокой оценки.