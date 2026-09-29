Владимир Путин объявил благодарность главврачу Саратовской ОКБ Елене Стифоровой

Двое представителей Саратовской области получили благодарность главы государства.

Президент России Владимир Путин подписал очередное распоряжение «О поощрении» — среди отмеченных главой государства оказались двое представителей Саратовской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявлена главному врачу Саратовской областной клинической больницы Елене Стифоровой (депутат облдумы, «ЕР»). За трудовые успехи отмечена начальник лаборатории ООО «Пугачевские молочные продукты» Анна Винник.

Елена Стифорова родилась в Гурьеве (Казахстан), начинала санитаркой в Лысогорской райбольнице. В 1995 году окончила лечебный факультет СГМУ, в 2011-м — Поволжскую академию госслужбы имени Столыпина по специальности «Юриспруденция». Работала врачом-терапевтом и заведующей нефрологическим отделением СОКБ, в управлении Росздравнадзора, заместителем главврача Областной клинической больницы. С октября 2020 года — главный врач ГУЗ «Областная клиническая больница», в сентябре 2022-го избрана депутатом облдумы. Отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ.

Ольга Сергеева