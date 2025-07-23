Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Госдумы Вячеславом Володиным

Спикер ГД Вячеслав Володин 23 июля доложил президенту РФ о ключевых результатах весенней парламентской сессии.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил продуктивную работу депутатов и выразил благодарность за их усилия.

1125 законодательных инициатив – именно столько вопросов сейчас находится в повестке Госдумы.

Такой объём свидетельствует о насыщенной осенней сессии, которая потребует слаженной работы.

«Уверен, что депутаты сохранят высокий темп и уровень законотворчества», — подчеркнул глава государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, сегодня Госдума подвела итоги своей весенней сессии.