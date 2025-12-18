Власти Энгельсского района утвердили бюджет 2026 года с ростом доходов на 14%

В Энгельсском районе утверждён бюджет на ближайшие три года/

Депутаты Энгельсского района утвердили основной финансовый документ на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В бюджете традиционно преобладают социальные расходы, составляющие около 80% от всех трат.

На 2026 год собственные доходы бюджета запланированы с ростом на 14%. Ключевые направления финансирования включают:

Продолжение программы ремонта дворов с объёмом 100 млн рублей;

Перевод школ на самостоятельное приготовление горячего питания;

Начало строительства водоотводных систем;

Поддержка детских лагерей «Буревестник» и «Азимут»;

Запуск трёхлетних программ развития сельских поселений.

Местные власти отметили, что благодаря федеральной поддержке за последние два года отремонтированы 492 двора.

Ольга Сергеева