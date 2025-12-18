Решения некоторых иностранных судов не будут исполнять в России

ГД одобрила Федеральный конституционный закон, согласно которому Россия не будет исполнять решения некоторых иностранных судов.

Это касается:

— постановлений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства без участия нашей страны;

— решений международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

Поправки направлены на защиту правового суверенитета России от вмешательства со стороны иностранных судебных инстанций, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Ольга Сергеева