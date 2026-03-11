Власти области готовятся к паводку: подтопление грозит 11 мостам

Роман Бусаргин поручил взять на особый контроль мосты и больницы в преддверии паводка.

Регион вступает в фазу активной подготовки к пропуску талых вод. Глава области поставил задачу перед муниципалитетами и экстренными службами минимизировать риски, связанные с половодьем.

По распоряжению губернатора, все ответственные структуры переведены на усиленный режим работы. План мероприятий включает как превентивные меры на реках, так и логистические решения для населения.

В настоящий момент саперы уже занимаются ослаблением ледового покрова на малых реках — работы охватывают 29 потенциально опасных участков. Параллельно идет ревизия готовности гидротехнических сооружений.

Социальный блок вопросов также в приоритете. Глава региона распорядился проверить запасы в пунктах временного размещения и проработать вопросы транспортировки людей в случае затопления низководных мостов. Медицинским учреждениям дано указание подготовить места для заблаговременной госпитализации наиболее уязвимых категорий граждан. Наблюдение за динамикой уровня воды будет вестись круглосуточно.

Ольга Сергеева