Саратовцам напомнили о порядке действий для перерасчета платы за вывоз бытового мусора

В Саратове стартовал сезон перерасчетов за вывоз ТБО.

С наступлением дачного сезона и периода отпусков в филиале «Ситиматик» напомнили жителям региона о праве корректировать коммунальные платежи. Уехав на несколько дней из дома, саратовцы могут законно сэкономить на оплате услуги по обращению с отходами.

Как пояснили в компании, перерасчет — процедура заявительная. Чтобы бухгалтерия учла дни отсутствия, необходимо предоставить оператору доказательства: транспортные билеты, командировочное удостоверение или иной документ, подтверждающий отъезд. Важное условие — срок отсутствия должен составлять не менее пяти полных календарных суток.

Также пересмотреть начисления можно в случае технической ошибки, например, если в платежном документе неверно указано количество зарегистрированных человек.

Прием заявлений ведется как в традиционном (бумажном), так и в электронном виде. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии.

Ольга Сергеева