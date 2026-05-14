Власти Саратова готовятся к масштабной реконструкции Привокзальной площади

Привокзальную площадь в Саратове ждёт масштабная перестройка.

Здесь будут парковка, новые улицы и удобный подъезд к аэропорту.

Мэр Игорь Молчанов в соцсетях рассказал о ходе комплексного развития Привокзальной площади. Реконструкция затронет улицы Аткарскую и Кутякова — последнюю планируют продлить. На эти цели уже объявлен конкурс, победителя определят 28 мая. Подрядчик обязан приступить к работам сразу же и с минимальными неудобствами для водителей.

Ключевой элемент проекта — строительство парковки на 134 машиноместа на месте снесённого общежития. Также в планах асфальтировка дорог, обновление тротуаров, контактной сети и освещения.

Главная задача, по словам Молчанова, — связать железнодорожный и автомобильный вокзалы в единый узел и создать удобную логистику до аэропорта.

Ольга Сергеева