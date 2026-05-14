Губернатор Бусаргин заявил, что таких дождей весной в области не было уже 76 лет

Саратовские аграрии вышли в поля с рекордным опозданием из-за дождей, которых не было более полувека.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обильные осадки сдвинули посевную кампанию в регионе. По данным синоптиков, такого количества дождей в этот период не наблюдалось 76 лет. Несмотря на это, аграрии уже засеяли более 630 тысяч гектаров яровых.

В полях работают свыше 38 тысяч машин и 13 тысяч механизаторов. Треть площадей обработали фермеры в Романовском, Лысогорском, Духовницком, Ивантеевском, Краснопартизанском и Дергачёвском районах.

Итоги посевной на текущий момент: зерновые занимают 370 тысяч гектаров (включая 100 тысяч пшеницы), ячмень — 109 тысяч, зернобобовые — 122 тысячи, технические культуры — 251 тысячу (подсолнечник — 180 тысяч, сахарная свёкла — 6,3 тысячи). Картофель посажен на 193 гектарах, ранние овощи — на 900. В Хвалынском районе заложили 48 гектаров интенсивных садов, а в питомниках вырастили более 1,5 миллиона саженцев плодовых и 130 тысяч ягодных культур.

Озимые культуры занимают 1,1 миллиона гектаров — это на 14 процентов больше, чем в прошлом году. При этом 95 процентов посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

Ольга Сергеева