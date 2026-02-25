Власти Саратова хотят объединить 4 скоростных трамвайных маршрута в один сквозной

В Саратове прорабатывают вопрос объединения трамвайных маршрутов.

Администрация областного центра поделилась планами дальнейшего развития электротранспорта. Как пояснили в городском комитете по транспорту, после завершения всех этапов модернизации может появиться новый маршрут, который свяжет поселок Поливановку и микрорайон Комсомольский.

Речь идет об организации дополнительного рейса, который объединит действующие направления №№ 3, 6, 8 и 9. Таким образом, власти рассматривают возможность создания сквозного скоростного трамвайного сообщения между отдаленными районами города. Окончательное решение будет принято по итогам реконструкции путей и инфраструктуры.

Ольга Сергеева