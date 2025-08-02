Власти Саратова хотят снести по суду 460 незаконных рекламных объектов

На совещании в саратовской мэрии обсудили ход работ по демонтажу незаконных построек в городе.

Как сообщил мэр Михаил Исаев, на данный момент в судах находятся 460 исков о сносе рекламных конструкций.

83 гаражам и 23 нестационарным торговым объектам выданы предписания о добровольном демонтаже. В случае невыполнения этих требований администрация приступит к принудительному сносу.

По словам Исаева, эта работа позволит освободить городские территории, сделать город безопаснее и привлекательнее. Мэр подчеркнул, что борьба с незаконными постройками будет продолжена в плановом порядке. В настоящее время специалисты анализируют каждую ситуацию в индивидуальном порядке.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в рамках приведения городских пространств в соответствие с нормативными требованиями.