Власти Саратова намерены отладить работу общественного транспорта

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о жёстких мерах по наведению порядка в работе городского транспорта.

Поводом стали жалобы жителей на нерегулярность вечерних рейсов в отдалённые районы.

Градоначальник раскритиковал частных перевозчиков за самовольный уход с линий и поручил проработать вопрос о смене типа контрактов и даже расторжении договоров с недобросовестными компаниями. Также Исаев потребовал проверить санитарное состояние всего транспорта, подчеркнув, что грязные автобусы не должны выходить на маршруты.

Помимо этого, мэр поставил задачу улучшить условия труда для водителей электротранспорта и откорректировать расписание, в том числе в утренние часы.

По словам Исаева, работа будет вестись до тех пор, пока права жителей на качественные транспортные услуги не будут полностью защищены.

Ольга Сергеева