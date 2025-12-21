Землю «Карата» в центре Саратова хотят вернуть через арест активов владельцев

Генеральная прокуратура РФ направила иск в Советский районный суд Самары, требуя вернуть государству земельный участок в центре Саратова.

Ответчиками выступают ООО «Омега», её владелец Алексей Шаповалов и бывший мэр Саратова Юрий Аксененко.

Участок площадью 2,8 гектара оценивается в 450 млн рублей. По версии обвинения, в 2001 году эта федеральная земля была незаконно передана группе компаний «Карат», конечным бенефициаром которой был бывший министр промышленности области Сергей Лисовский. Для оформления сделки, как утверждает прокуратура, он привлёк тогдашнего градоначальника Юрия Аксененко. Тот обеспечил передачу земли в бессрочное пользование, а в 2003 году — её выкуп по заниженной цене в 9,4 млн рублей. В 2006 году актив перешёл к структурам Алексея Шаповалова, который начал подготовку к коммерческой застройке.

Генпрокуратура требует наложить арест на имущество и счета ответчиков, запретить им выезд из страны и вернуть землю в государственную собственность. Предварительное заседание назначено на 30 декабря.

Ольга Сергеева