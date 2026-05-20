Власти Саратова провели повторный конкурс на установку причальных понтонов

Муниципальные власти Саратова инициировали новый конкурс по закупке и монтажу плавучего причального комплекса.

Об этом заявил градоначальник Игорь Молчанов.

Первоначальная попытка провести торги провалилась из-за того, что заказчик в лице департамента Гагаринского района не в полной мере проработал конкурсную документацию — аукцион пришлось экстренно приостановить. К настоящему моменту все технические погрешности оперативно устранены, поэтому процедура выбора подрядчика объявлена повторно.

В администрации города подчеркивают: запас времени для выполнения работ остаётся достаточным. Муниципалитет намерен сделать всё от него зависящее, чтобы сезон навигации открылся строго по графику — без каких‑либо сдвигов.

Ольга Сергеева