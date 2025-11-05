Власти Саратова проверят неухоженную детскую площадку

В социальных сетях появилась жалоба от жительницы Саратова на плачевное состояние игровой зоны во дворе дома № 1 на улице Крылова.

5 ноября женщина разместила фотографии, демонстрирующие сломанные элементы игрового комплекса и скопившиеся ветки, вероятно оставшиеся после обрезки деревьев.

Автор публикации с возмущением констатировала, что от детской площадки практически ничего не осталось, а территория загромождена мусором.

Официальный ответ на критику последовал от администрации Ленинского района, где заверили, что по указанному адресу будет направлена комиссия для оценки ситуации на месте.

Ольга Сергеева