В ноябре над Россией взошло самое крупное полнолуние года

В ночь с 5 на 6 ноября жители России наблюдают уникальное астрономическое явление — ноябрьское полнолуние, известное также как Бобровое полнолуние.

Пик его яркости приходится на 01:30 по московскому времени.

Это событие стало самым большим и ярким полнолунием в 2025 году. Очевидцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Приморья и Урала активно делятся фотографиями небесного явления в социальных сетях.

Свое название «Бобровое» полнолуние получило из-за совпадения с периодом, когда североамериканские trappers устанавливали ловушки на бобров перед замерзанием водоемов, обеспечивая себя зимними мехами.

