Власти Саратова выдали управляющим компаниям 113 предписаний

Мэр Саратова Михаил Исаев услышал жалобы горожан на неубранные дворы.

Люди отмечают в комментариях к постам в соцсетях, что управляющие организации, видимо, ожидают, что снег растает сам.

Исаев сообщил, что за вчерашний день специалисты осмотрели более 416 дворов и выдали 113 предписаний. Пакет документов на 32 управляющие компании направлен в Госжилинспекцию.

Мэр также предупредил об угрозе образования наледи на крышах и поручил муниципальному контролю оперативно реагировать на все обращения, а группам жилищного контроля — немедленно передавать материалы о нарушениях в надзорные ведомства.

Ольга Сергеева