Под Хвалынском в машине с оторвавшимся колесом пострадали трое человек

В Хвалынском районе Саратовской области произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Информация об аварии поступила сегодня, 7 января, в 13:50.

Предварительно установлено, что столкновение случилось вблизи поворота на посёлок Алексеевка. Участниками аварии стали автомобили Subaru, за рулём которого находился 65-летний мужчина, и Geely Coolray, которым управляла 48-летняя женщина.

В результате происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три человека: пассажирка Subaru и мужчина с женщиной из салона Geely Coolray. Личность и состояние пострадавших уточняются.

Ольга Сергеева