Власти Саратовской области 829 жителей аварийных домов переселят в новые квартиры

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области сообщило о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В ведомстве отметили, что работа в этом направлении ведётся планомерно.

В связи с большим количеством ветхих и аварийных домов, особенно в Саратове и Энгельсе, вопрос требует системного подхода. Как сообщили в министерстве, за последние пять лет благодаря расселению из непригодного для проживания жилья новые квартиры получили более 22 тысяч жителей региона.

В настоящее время продолжается реализация новой программы переселения, которая стартовала в 2025 году. В её рамках планируется обеспечить комфортным жильём 829 человек.

