В Саратове намерены производить «малые» самолеты на месте бывшего авиационного завода

На месте бывшего Саратовского авиазавода могут возобновить выпуск самолётов.

В Саратовской области рассматривают возможность возрождения авиастроительного производства на площадке, где ранее располагался Саратовский авиационный завод (САЗ), прекративший своё существование в 2012 году. Об этом проинформировал региональный Минпром.

В 2025 году на территории региона было зарегистрировано новое юридическое лицо — «Саратовский завод авиационной техники». Для этого предприятия сейчас прорабатывается вопрос об организации выпуска воздушных судов, предназначенных для малой авиации.

В настоящее время ведутся работы по формированию бизнес-плана и выбору оптимальной модели самолёта для запуска в производство. Как подчёркивают в ведомстве, это необходимо для обеспечения экономической эффективности будущего авиационного проекта.

Часть общественников, в том числе ветераны бывшего авиазавода, пока относятся к этой информации скептически и выражают сомнения в практической реализации задуманного. Тем не менее осенью 2024 года специалисты госкорпорации «Ростех» уже осматривали территории САЗ и пришли к выводу, что на этом месте возможно построить новый высокотехнологичный завод по выпуску межрегиональных самолётов.

