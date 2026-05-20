Власти Саратовской области кардинально изменят правила выплат детских пособий

В регионе уточнят правила выплаты детских пособий с учётом федерального пятилетнего ценза

На заседании профильного комитета по социальной политике областной думы парламентарии рассмотрели законопроект, корректирующий региональный порядок назначения пособий на детей.

Изменения продиктованы федеральным законом, который вступит в силу с 1 апреля 2027 года. С указанной даты ежемесячное пособие по уходу и воспитанию ребёнка смогут получать только граждане Российской Федерации, прожившие на территории страны не менее пяти лет.

При этом законодатель предусмотрел ряд исключений. Нормы не коснутся лиц, получивших гражданство по рождению в РФ или в результате признания гражданином России, участников программы добровольного переселения соотечественников, ветеранов боевых действий, а также участников специальной военной операции и членов их семей.

Разработанный региональный законопроект планируется вынести на ближайшее заседание областной думы. Как пояснил старший помощник прокурора Антон Иванов, предлагаемые поправки призваны привести областное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Ольга Сергеева